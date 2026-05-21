Молочный завод «Мясниковский» в увеличение мощностей вложит 1,2 млрд рублей

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ОАО «Молочный завод Мясниковский» с начала 2026 года увеличил переработку молока на 6%, до 16,3 тыс. т. Мощность предприятия составляет до 72 тыс. т молока в год. По итогам первого квартала 2026 года выпуск питьевого молока на предприятии вырос на 35%, до 9,7 тыс. т. Производство сливочного масла увеличилось на 20%, превысив 740 т.