Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молочный завод «Мясниковский» в увеличение мощностей вложит 1,2 млрд рублей

В Ростовской области ОАО «Молочный завод Мясниковский» планирует вложить 1,2 млрд руб. в проект по расширению своих производственных мощностей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия области Анны Касьяненко.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области ОАО «Молочный завод Мясниковский» планирует вложить 1,2 млрд руб. в проект по расширению своих производственных мощностей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия области Анны Касьяненко.

Соответствующее соглашение между правительством Ростовской области и инвестором планируют подписать на площадке ПМЭФ в июне.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ОАО «Молочный завод Мясниковский» с начала 2026 года увеличил переработку молока на 6%, до 16,3 тыс. т. Мощность предприятия составляет до 72 тыс. т молока в год. По итогам первого квартала 2026 года выпуск питьевого молока на предприятии вырос на 35%, до 9,7 тыс. т. Производство сливочного масла увеличилось на 20%, превысив 740 т.