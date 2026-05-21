На Дону объем качественных складских площадей составил 1,24 млн «квадратов»

Крупнейшим складским рынком макрорегиона остается Краснодарский край. Объем существующего качественного предложения здесь составляет 1,92 млн кв. м, а к вводу во втором—четвертом кварталах 2026 года заявлено еще 258 тыс. кв. м. Волгоградская область (третье место) располагает 377 тыс. кв. м качественных складов, в стадии заявленного ввода — 55 тыс. кв. м. В Ставропольском крае объем существующего предложения составляет 260 тыс. кв. м, а заявленный ввод — 41,6 тыс. кв. м. Более заметную динамику может показать Крым: при текущем объеме качественных складов 137,8 тыс. кв. м в 2026 году там заявлено к вводу 208 тыс. кв. м.