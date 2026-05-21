Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область увеличила экспорт зерна на 33% за год

В апреле 2026 года через порты Ростовской области экспортировано 776 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В апреле 2026 года через порты Ростовской области экспортировано 776 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В аналогичный период 2025 года, как сообщал «Ъ-Ростов», объем отгрузки зерна составлял 520 тыс. т. Рост показателя за год составил почти 33%.

Основными импортерами зерна стали Турция, Марокко, Египет, Израиль, Китай, Тунис.

Продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров.