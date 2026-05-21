На Дону во время пожара погиб человек

В Ростовской области во время пожара 19 мая погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Всего за сутки 19 мая потушили четыре техногенных пожара и одно загорание сухой растительности.
Кроме этого, сотрудники принимали участие в ликвидации шести дорожно-транспортных происшествий (спасен один человек).
Всего выезжали на места ЧС 64 человека и 16 единиц техники.
