Донской бюджет сместил акценты

Основным фактором ухудшения доходной базы стало падение поступлений по налогу на прибыль — на 10,6%, или почти на 8 млрд руб. В КСП связывают это с ухудшением положения бизнеса: прибыль крупных и средних предприятий области сократилась на 26,9%, до 187 млрд руб. Наиболее сильное снижение рентабельности зафиксировано в обрабатывающей промышленности, торговле и сельском хозяйстве. Давление на бизнес, по оценке аудиторов, усилилось на фоне высокой ключевой ставки, роста себестоимости и изменения экспортной конъюнктуры.