В Ростовской области создали Морской совет

Распоряжение о создании Морского совета Ростовской области подписал глава региона Юрий Слюсарь. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Коммерсантъ

Как сказано в документе, целью совета станет реализация решений федерального совета, а также реализация приоритетов национальной морской политики. Задачами совета станут модернизация прибрежной инфраструктуры и портовых мощностей, развитие экспортной газотранспортной системы, проведение геолого-разведочных работ, развитие международных транспортных коридоров, а также товарного рыбоводства, туризма, яхтенных и морских курортов. Кроме того, в задачи совета войдет увеличение пропускной способности морских транспортных коммуникаций.

