Грузинский коньяк запретили в Беларуси, потому что он оказался не коньяком. Подробности сообщает Госстандарт.
Под запретом оказался выдержанный грузинский шестилетий коньяк Sachukari Traditional. Его производителем является компания «Цинандали» (Тбилиси, Грузия).
Как поясняют в Госстандарте, наименование, которое задекларировал изготовитель, недостоверно характеризует спиртной напиток и не позволяет идентифицировать его по наименованию. Это значит, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства коньяка.
Также специалисты установили, что «массовая концентрация дубильных веществ» в данном продукте меньше, чем нужно: при норме не менее 0,3 грамма на дециметр кубический составила менее 0,1 грамма.
Названную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 22 мая 2026 года.