Завершается монтаж тяжелой части тоннелепроходческого щита метро в Нижнем

В Нижнем Новгороде подходит к концу самая сложная часть монтажа тоннелепроходческого комплекса в котловане на улице Горького. Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН». Специалисты уже опустили на стартовую площадку наиболее массивные элементы головной части щита, включая привод, систему продвига, а также передний и средний щиты. В ближайшее время строители планируют спустить в котлован шестиметровый ротор.
Поскольку вес каждой детали «головы» составляет от 60 до 90 тонн, для их перемещения рабочие задействовали специальный тяжеловесный кран. После того как все оставшиеся элементы окажутся на площадке, инженеры приступят к сборке и монтажу сложного оборудования, необходимого для дальнейшей проходки. По предварительным планам, все пуско-наладочные работы на объекте должны завершиться уже на следующей неделе.
