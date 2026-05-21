Энергетика пробивает стены. Как прошёл пятый Книжный фестиваль в Волгограде

Книжные выставки и встречи с популярными российскими писателями, мастер-классы и квесты, конкурсы, концерты, игры и многое другое — так 16 мая 2026 года в областной библиотеке им. Горького проходил Книжный фестиваль. Волгоградские любители чтения, а с ними и «Аргументы и факты»—Нижнее Поволжье" ждали этого события целый год.
В 2026-м фестиваль состоялся уже в пятый раз, за что стоит сказать большое спасибо его организаторам — магазину «Книжный», дружной команде активистов-общественников и библиотеке Горького, которая стала площадкой для важнейшего культурно-просветительского проекта областного масштаба.
Русский язык, нашу великую литературу нельзя не любить, но очевидно, что для того, чтобы полюбить, сначала надо узнать.
«Я не впервые на фестивале, прихожу с двумя детьми, — рассказала волгоградка Людмила. — Многие родители задаются вопросом: как привить ребёнку интерес к русскому языку, литературе? В библиотеку лишний раз не заставишь пойти, детям скучновато в тишине среди длинных полок. А здесь мы идём в библиотеку на праздник! На фестивале так много активностей, встреч, знакомств. Вот так и надо ненавязчиво и увлекательно прививать детям интерес к русскому языку и книге».
«Мне здесь очень интересно, — признаётся 16-летняя дочь Людмилы Валерия. — Я предпочитаю книгу соцсетям: из неё можно получить куда больше интересной информации».
Волгоградка Елена тоже пришла на фестиваль не в первый раз и привела подругу.
«Мы в восторге! — рассказала Елена. — Мне нравится фестиваль, стараюсь посетить как можно больше активностей. Очень люблю читать, но не особо ориентируюсь в современной отечественной литературе. А вот сегодня побывали на встрече с писателем Алексеем Сальниковым, и так захотелось почитать его книги».
«У нас на фестивале представлены работы художественной кафедры вуза, где я учусь, — рассказала студентка социально-педагогического университета Варвара. — Есть и книга, которую иллюстрировала я. Это здорово, когда можно увидеть не только выставки книг, но и узнать весь процесс их создания».
На фестивале были и иностранные гости.
«Мы учимся в Волгограде, — говорит студент технического университета Дэви. — Я сам с острова Гаити, мой друг Анджели из Индии, он будущий врач. Мы пришли в библиотеку за книгами и вдруг увидели, что здесь такое большое событие, столько людей и так интересно! Я хорошо говорю на русском языке и всё перевожу для Анджели. Нам интересна русская литература, мы знаем Пушкина и хотим узнать больше и о других русских писателях».
Автограф-сессия — больше двух часов.
Узнать о писателях на фестивале можно было непосредственно от них самих — в Волгоград прибыли авторы, произведения которых широко известны в России и отмечены престижными литературными премиями, переведены на другие языки, экранизированы.
Так, среди гостей была Ася Лавринович, чьи книги уже разошлись тиражом более 1,5 млн экземпляров. Ася пишет добрые и светлые произведения для юношества и пользуется любовью читательниц разных поколений — автографы в Волгограде ей пришлось раздавать около двух часов подряд.
Атмосферу Книжному во многом задал Ислам Ханипаев — яркий и харизматичный автор из Дагестана. В 2021 г. вышла его книга, которая стала, по мнению критиков, литературным открытием года. Читатели были солидарны: Ислам победил в читательском голосовании премии «Ясная Поляна», по его роману идут постановки в театрах. После этого последовали и другие книги, которые также стали узнаваемыми и любимыми.
Другой современный автор, Алексей Сальников, создаёт романы философичные и парадоксальные. У него великолепный слог и такое же сильное чувство юмора, он — лауреат премии «Национальный бестселлер». Экранизация одного из его романов вошла в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля.
С этими и другими авторами — Романом Сенчиным, Марией Закрученко, Юлией Весовой — волгоградцы смогли пообщаться на самые разные темы.
Однако на фестивале было много и талантливых волгоградских литераторов, как признанных, так и молодых. Мастер-классы и лекции проводили Игорь Кулькин, Юлия Артюхович, Елизавета Иванникова и другие.
«Их энергетика пробивает стены».
Один из самых приятных моментов Книжного — то, что праздник прекрасного русского языка и книги объединил разные поколения. Так, мальчишки и девчонки шустро мастерили красивые книжные закладки и плели браслеты на мастер-классах, молодёжь пила кофе и обсуждала книжные новинки, люди постарше обменивались книгами и вели задушевные беседы. А вечером все назло хлынувшему дождю собрались на замечательном концерте молодых волгоградских музыкантов и поэтов, и уходить никому не хотелось.
«Чтобы такой фестиваль получился, надо очень любить книгу, и организаторы Книжного её любят, — сказал Ислам Ханипаев, подводя итоги своей поездки в Волгоград. — Я это почувствовал даже на расстоянии, их энергетика пробивает стены. Вот сегодня я в три часа ночи сяду на автобус до Махачкалы и буду ехать 15 часов, а потом три дня приходить в себя после такой дороги. Но как же я рад, что побывал на таком событии, и как здорово, что у вас в Волгограде всё это организовали. Это вдохновляет нас, авторов, и мы постараемся писать ещё больше, ещё лучше. Спасибо, Волгоград!».