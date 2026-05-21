В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя на время фестиваля «Движение»

Напомним, что фестиваль «Движение» соберет байкеров в Екатеринбурге в третий раз. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. В этом году организаторы подготовили несколько новинок, среди них первый в мире Женский мотофорум и гонки суперэндуро вокруг фонтана в Историческом сквере.