В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя на время фестиваля «Движение»

В центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя из-за проведения фестиваля «Движение». Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

— Будет запрещена розничная продажа алкоголя с 08:00 до 23:00 с 05.06.2026 по 07.06.2026 в границах улиц Бориса Ельцина — 8 Марта — проспекта Ленина — улиц Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев, — отметил «Екатеринбург. Главное».

Напомним, что фестиваль «Движение» соберет байкеров в Екатеринбурге в третий раз. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. В этом году организаторы подготовили несколько новинок, среди них первый в мире Женский мотофорум и гонки суперэндуро вокруг фонтана в Историческом сквере.

Ранее также сообщалось, что мотопробег, который стартует в Верхней Пышме, начнется с молебна.

