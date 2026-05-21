За неделю более 1 300 жителей Красноярского края пострадали от клещей

За прошедшую неделю за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 1 309 человек, в том числе 338 детей. За это время специалисты подтвердили еще три случая заболеваний, передающихся через укусы клещей. Клещевой вирусный энцефалит выявили у 71-летнего мужчины, который пострадал от укуса клеща в районе станции Минино. Боррелиоз диагностировали у 29-летней жительницы Берёзовки, а еще один случай — сибирский клещевой тиф — зарегистрирован у 19-летнего жителя Минусинского муниципального округа. Специалисты напоминают, что с наступлением теплой погоды активность клещей будет только увеличиваться. Жителям рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, а после прогулок внимательно осматривать себя, детей и домашних животных. Напомним, что в регионе продолжается акарицидная обработка территорий. Так, на сегодняшний день от клещей обработано уже более 1,5 тысячи гектаров.