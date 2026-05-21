Более 26 млн рублей потратят на вывоз мусора из Советского района Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году на уборку проблемных территорий в Советском районе из городского бюджета направлено 26,5 млн рублей. В список вошли более 100 площадок — как во дворах жилых домов, так и за пределами жилых массивов.

Как отмечают в администрации, некоторые точки приходится убирать регулярно. Так, площадку на улице Рокоссовского, 15 очищают уже в четвертый раз. Каждый раз на вывоз мусора тратятся дополнительные средства, которые могли бы быть направлены на другие городские нужды.

На сегодняшний день уже вывезены отходы с 30 площадок. Всего за сезон планируется убрать объем, сопоставимый почти с 700 КамАЗами мусора.

Жителям напоминают, что выброс отходов в неположенных местах является административным нарушением и влечет штрафы — от нескольких тысяч рублей для граждан до сотен тысяч для организаций. В отдельных случаях сумма взысканий может достигать миллиона рублей при причинении вреда почве.

Сообщить о несанкционированных свалках в Советском районе можно по телефону: 269−45−64.