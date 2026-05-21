Метроэлектротранс просит пассажиров сообщать о подростках-зацеперах

Метроэлектротранс отреагировал на инцидент с детьми-зацеперами. Ранее видеозапись с детьми, катающимися на троллейбусе в Казани, опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.

«Уважаемые пассажиры, если вы стали свидетелем того, как несовершеннолетние пытаются зацепиться за транспорт, пожалуйста, немедленно сообщите об этом водителю. Ваша бдительность поможет предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь!», — говорится в сообщении Метроэлектротранса.

МУП просит родителей усилить контроль за своими детьми и провести с ними разъяснительные беседы.

«Зацепинг — это не просто шалость, а серьезное правонарушение, которое влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Важно помнить, что за действия несовершеннолетних несут ответственность их законные представители», — подчеркнули в Метроэлектротрансе.