Метроэлектротранс просит пассажиров сообщать о подростках-зацеперах

«Уважаемые пассажиры, если вы стали свидетелем того, как несовершеннолетние пытаются зацепиться за транспорт, пожалуйста, немедленно сообщите об этом водителю. Ваша бдительность поможет предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь!», — говорится в сообщении Метроэлектротранса.
МУП просит родителей усилить контроль за своими детьми и провести с ними разъяснительные беседы.
«Зацепинг — это не просто шалость, а серьезное правонарушение, которое влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Важно помнить, что за действия несовершеннолетних несут ответственность их законные представители», — подчеркнули в Метроэлектротрансе.