В ЕАО международная ОПГ получила 45 лет за рога сайгака и кости тигра

В ЕАО суд вынес приговор четырём участникам международной преступной группы, занимавшейся контрабандой частей особо ценных животных, занесённых в Красную книгу, — сообщает пресс-служба УФСБ России по ЕАО.
Биробиджанский гарнизонный военный суд признал троих граждан России и одного иностранца виновными по статьям о контрабанде и незаконном обороте особо ценных диких животных.
Следствием установлено, что через территорию России фигуранты организовали транзит дериватов из одного иностранного государства в другое. Они незаконно перемещали через таможенную границу рога сайгака и кости амурского тигра.
История началась ещё в 2023 году, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобили с участниками группы. Во время досмотров были обнаружены около 20 коробок с дериватами. По данным следствия, фигуранты планировали перегрузить груз на катер для дальнейшей отправки за границу. В схеме участвовали как россияне, так и граждане КНР, а роли между участниками были заранее распределены.
В ходе оперативных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъяли более 676 килограммов дериватов общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей.
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 13 лет. Один из подсудимых получил 13 лет колонии, второй — 12 лет, ещё двое — по 10 лет каждый.
Общая сумма штрафов, назначенных участникам группы, составила 2,4 миллиона рублей.
