В Тынде обновят сети тепло- и водоснабжения

Модернизация сетей тепло- и горячего водоснабжения стартовала в городе Тынде Амурской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Специалисты приступили к ремонту 4 мая. Реконструкция идет на улицах Красная Пресня, Школьной, Спортивной, Гагарина, Киевской, Белорусской, Сибирский проезд, Советской, Якутской, Летной, Фестивальной, Сосновый Бор, Дружбы и Лазурной. Согласно контрактам, работы на всех участках будут завершены к ноябрю.
Еще в нескольких местах пройдет ремонт сетей холодного водоснабжения. Речь идет об улицах Усть-Илимской, Мохортова, Красная Пресня, Московских Строителей, Школьной, Коммунистической, Кирова, Якутской, Депутатской и микрорайонах Беленьком и Таежном.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.