Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тынде обновят сети тепло- и водоснабжения

Планируется, что работы на всех участках будут завершены к ноябрю.

Модернизация сетей тепло- и горячего водоснабжения стартовала в городе Тынде Амурской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

Специалисты приступили к ремонту 4 мая. Реконструкция идет на улицах Красная Пресня, Школьной, Спортивной, Гагарина, Киевской, Белорусской, Сибирский проезд, Советской, Якутской, Летной, Фестивальной, Сосновый Бор, Дружбы и Лазурной. Согласно контрактам, работы на всех участках будут завершены к ноябрю.

Еще в нескольких местах пройдет ремонт сетей холодного водоснабжения. Речь идет об улицах Усть-Илимской, Мохортова, Красная Пресня, Московских Строителей, Школьной, Коммунистической, Кирова, Якутской, Депутатской и микрорайонах Беленьком и Таежном.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.