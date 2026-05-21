Облвласти рассказали, сколько новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Забор биоматериала проводят во всех родовспомогательных учреждениях региона. В ходе массового обследования с начала года у трех малышей выявили орфанные заболевания. В частности, у одного из новорожденных подтвердился диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА). Ребенка оперативно направили в федеральный центр, где он получил необходимую высокотехнологичную генотерапию. Еще двух малышей с выявленными патологиями оперативно взяли под наблюдение — сейчас они получают всю необходимую терапию.