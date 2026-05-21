Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Успевайте собирать: папоротник в ближайших к Калининграду лесах растёт очень быстро (фото)

Рецептами весеннего деликатеса поделились грибники.

Источник: Клопс.ru

В лесах, ближайших к Калининграду, сезон сбора папоротника-орляка может закончиться, едва успев начаться. Таким наблюдением поделился с «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в четверг, 21 мая.

Очередной выезд «банды» состоялся накануне, шишки и папоротник искали неподалёку от города, в Полесском районе. Урожай дикороса неплохой, но похоже, что волна уже спадает: молодых побегов, которые пригодны в пищу, относительно немного. Большая часть «улиток» уже развернулась.

«Здесь он уже отходит, переросшего очень много, — говорит Николай. — Сыграло роль, скорее всего, то, что быстро стало тепло, тёплые ночи начались».

Однако на востоке области лес ещё просыпается, поэтому в следующий раз грибники планируют отправиться за весенним деликатесом подальше.

Как готовить папоротник.

Свежий орляк горчит, его надо сначала вымочить 6−9 часов, периодически меняя воду, советует Николай. Потом побеги варят в кипятке 5−10 минут, промывают. Если горечь сохраняется — можно прокипятить ещё раз. Дальше можно использовать, как любые овощи: сделать салат по принципу корейской моркови, добавить к жареной картошке или потушить с мясом.

Можно и заготовить побеги на зиму, например, засушить. Бланшированные ростки разложить ровным тонким слоем на бумаге и дождаться, пока вся влага не испарится. Полученное «сено» можно без проблем хранить хоть несколько лет. Перед едой сушёный папоротник тоже надо вымочить, меняя воду дважды в день, не меньше трёх суток. После этого готовят его точно так же, как свежий.

Кроме того, любители леса сейчас заготавливают на варенье молодые шишки и хвойные «кисточки».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше