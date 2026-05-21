Пермяки собрали почти 4 миллиона рублей мелочи для банков

Весной жители Перми активно сдавали мелочь в банки в рамках акции «Монетная неделя». За это время в кассы финансовых учреждений поступило около 3,6 миллиона рублей монетами, общий вес которых составил почти 3,5 тонны.
По сравнению с прошлогодней осенней кампанией, количество сданных средств выросло почти на 750 тысяч рублей, а вес — более чем на 450 килограммов.
Наибольшим спросом пользовались десятирублевые монеты, они составили около трети от общего числа. На втором месте — рублевые монеты, которые заняли пятую часть, а на третьем — двух- и пятирублевые монеты.
«Мелочь по-прежнему востребована в магазинах, транспорте и других сферах. Несмотря на то, что Банк России регулярно выпускает новые монеты, их иногда не хватает. Акция “Монетная неделя” помогает вернуть деньги в оборот и восполнить дефицит», — рассказал управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.
Акция проходила с 6 по 18 апреля, и все участники могли бесплатно обменять накопившиеся монеты на купюры или зачислить их на банковский счет.