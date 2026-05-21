Более километра магистральных сетей водоотведения капитально отремонтируют на Пермякова

Подрядная организация приступила к капитальному ремонту канализационного коллектора большого диаметра (диаметр труб — 800−1000 мм) на улице Пермякова — от дома № 20 до канализационной насосной станции на улице Ковпака, 1 В. Участок протяженностью 1200 метров является важной частью системы водоотведения: принимает стоки от 10 канализационных насосных станций Автозаводского района и обеспечивает перекачку сточной жидкости от 45 домов, 4 детских садов, 2 школ, вуза. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия, на данном участке работы капитального характера ранее не проводились. Объект включен в программу капитального ремонта АО «Объединенный коммунальный оператор» на 2026 год.