Более километра магистральных сетей водоотведения капитально отремонтируют на Пермякова

Подрядная организация приступила к капитальному ремонту канализационного коллектора большого диаметра (диаметр труб — 800−1000 мм) на улице Пермякова — от дома № 20 до канализационной насосной станции на улице Ковпака, 1 В. Участок протяженностью 1200 метров является важной частью системы водоотведения: принимает стоки от 10 канализационных насосных станций Автозаводского района и обеспечивает перекачку сточной жидкости от 45 домов, 4 детских садов, 2 школ, вуза. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия, на данном участке работы капитального характера ранее не проводились. Объект включен в программу капитального ремонта АО «Объединенный коммунальный оператор» на 2026 год.
По словам заместителя главного инженера по водоотведению АО «ОКО» Михаила Новокрещенова, ремонт будет проводиться без остановки приема стоков, поэтому предварительно выполнен большой объем подготовительных работ с установкой временных насосных станций и монтажом временного напорного трубопровода.
Главный инженер подрядной организации Андрей Киселев сообщил, что технически сложный ремонт будет выполняться по технологии спиральной навивки полимерного профиля, которая широко применяется для восстановления трубопроводов больших диаметров. Сначала будет проводиться очистка коллектора от тяжелого осадка, затем внутри существующего трубопровода будет сформирована новая труба.
«В зависимости от технологических процессов на объекте будут работать от 20 до 30 человек рабочего персонала и специализированная техника: манипуляторы для подвоза материала, экскаваторы, погрузчики, промывочные машины для прочистки коллектора, бурильные установки для укрепления стенок котлованов и оборудование для так называемой навивки свода нового трубопровода», — сказал Андрей Киселев.
Основные строительно-монтажные работы на участке планируется выполнить до конца года. После чего будет выполнено благоустройство мест производства работ.