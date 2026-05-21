В Пермском крае построят молочно-товарный комплекс и кормовой центр общей стоимостью более 1 млрд рублей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетных двум инвестпроектам в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба губернатора.
«Совхоз Дружный» планирует построить молочно-товарный комплекс на 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота в Ординском округе. Общая площадь составит не менее 27 тыс. кв. м. Производственная мощность объекта позволит выпускать более 10 тыс. тонн молока в год. Объект находится в стадии проектирования. Начало строительно-монтажных работ намечено на 2026 год, завершить реализацию планируется до конца 2028 года. Объем инвестиций составит более 800 млн руб.
Второй проект реализует сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени Чапаева». Кооператив планирует строительство современного кормового центра вблизи села Троицк Кунгурского округа. Объем инвестиций превысит 200 млн руб.
Новый объект площадью более 750 кв. м включит производственный цех, завальную яму и операторную. Центр обеспечит собственное поголовье крупного рогатого скота высококачественными сбалансированными кормовыми смесями, что позволит повысить продуктивность животных и снизить себестоимость производства молока.
Завершение строительства запланировано на конец 2026 года. Инвестор также заявил о намерении направить не менее 2,2 млн руб. на реализацию социальных мероприятий в регионе. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Чапаева» Ольга Попова отметила, что у компании уже есть опыт реализации аналогичных проектов: в 2024 году был построен животноводческий комплекс на 480 голов в селе Троицк, в 2022 году — ферма на 210 голов в деревне Теплая, а в 2021-м — коровник для содержания нетелей на 240 голов в деревне Колпашники.