Сын крупного бизнесмена устроил ДТП на кабриолете в Нижнем Новгороде

Он сел за руль в пьяном виде.

Источник: Живем в Нижнем

Авария с участием сына крупного бизнесмена произошла в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Baza».

По данным источника, ДТП устроил наследник бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова. Известно, что бизнесмен, скончавшийся два года назад, входил в число самых богатых жителей региона.

Дорожное происшествие случилось на Похвалинском съезде. Предварительно, молодой человек сел за руль кабриолета Mercedes в нетрезвом виде, не справился с управлением и спровоцировал аварию — у иномарки оторвало колесо. До ДТП сын предпринимателя делился в соцсетях видео, как он выпивает в компании друзей.

Ранее мы писали, что пьяные водители устроили 12 ДТП в Нижнем Новгороде с начала года.