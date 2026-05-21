Сын крупного бизнесмена устроил ДТП на кабриолете в Нижнем Новгороде

Авария с участием сына крупного бизнесмена произошла в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Baza».
По данным источника, ДТП устроил наследник бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова. Известно, что бизнесмен, скончавшийся два года назад, входил в число самых богатых жителей региона.
Дорожное происшествие случилось на Похвалинском съезде. Предварительно, молодой человек сел за руль кабриолета Mercedes в нетрезвом виде, не справился с управлением и спровоцировал аварию — у иномарки оторвало колесо. До ДТП сын предпринимателя делился в соцсетях видео, как он выпивает в компании друзей.
