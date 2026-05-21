Подростки на мопедах стали головной болью жителей Владивостока — результаты опроса

С приходом тепла на дорогах Владивостока заметно выросло число подростков на мопедах. Их лихая езда активно обсуждается в социальных сетях и нередко создает неудобства для пешеходов. Большинство участников опроса ИА PrimaMedia считают, что юные мопедисты действительно стали проблемой для города. Подробнее о результатах — в материале.
Согласно опросу ИА PrimaMedia, подавляющее большинство респондентов — 91% — выражают обеспокоенность по поводу поведения подростков на мопедах. Лишь 7% опрошенных заявили, что эта проблема их не тревожит.
Жители отмечают, что хуже всего ситуация с «лихачами» — на улицах Окатовая, Вязовая, Терешкова, Крыгина, Кутузова, Чапаева, а некоторые считают, что нарушители заполонили весь город. Некоторых горожан беспокоит шум, из-за которого «не спит весь район». Люди жалуются на то, что не могут открыть окна. По их словам, подростки «носятся без глушителей и шлемов».
Число ДТП с детьми резко выросло в Приморье — в том числе из-за мопедов и самокатов.
Главная причина роста детского травматизма на дорогах региона — слабый контроль и отсутствие культуры у взрослых.
Юные мопедисты подвергают опасности не только себя, но и других, отмечают жители Владивостока. Горожане постоянно замечают на улицах гонщиков «на заднем колесе». Таких трюков боятся даже опытные автомобилисты, признаются они сами. При этом на Чапаева водители мопедов «орудуют» недалеко от школы.
В комментариях к опросу люди делятся мнением о том, что «мопед — не по возрасту детям». А кто-то считает, что дети «расслабились» из-за безнаказанности.
При этом в ГАИ отмечают, что с начала мотосезона к административной ответственности привлечены 38 водителей мототехники. Наиболее частые нарушения — отсутствие регистрации и госзнаков, езда без документов и без мотошлемов. Полиция усиливает профилактические рейды, но подчёркивает, что главная причина трагедий — отсутствие ответственности у взрослых и пренебрежение базовыми правилами безопасности.
Важно отметить, что в судебной практике уже имеются случаи привлечения законных представителей несовершеннолетних к уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни или здоровья».
Все материалы по подобным правонарушениям направляются председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.
Что касается самих подростков-водителей, достигших 16 лет, к ним может быть применена административная ответственность: за управление транспортным средством без права на управление — штраф от 5 до 15 тысяч рублей; за управление мотоциклом или мопедом без мотошлема (или с незастёгнутым шлемом), а также за перевозку пассажиров в таких условиях — штраф 1,5 тысячи рублей; за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством — штраф до 800 рублей.