Подростки на мопедах стали головной болью жителей Владивостока — результаты опроса

Что касается самих подростков-водителей, достигших 16 лет, к ним может быть применена административная ответственность: за управление транспортным средством без права на управление — штраф от 5 до 15 тысяч рублей; за управление мотоциклом или мопедом без мотошлема (или с незастёгнутым шлемом), а также за перевозку пассажиров в таких условиях — штраф 1,5 тысячи рублей; за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством — штраф до 800 рублей.