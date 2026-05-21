Здания двух кстовских бань решили передать АО «Нижегородские бани»

Администрация Нижнего Новгорода планирует передать два банных комплекса в Кстовском районе АО «Нижегородские бани» (находится в муниципальной собственности). Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Объекты — бани на улице Свободы в Работках и на улице Молодёжной в посёлке Ждановский — в настоящее время числятся в хозяйственном ведении «Водоканала». Чтобы включить их в уставный капитал акционерного общества, недвижимость вносят в прогнозный план приватизации; комиссия гордумы по имуществу это решение одобрила.

В ходе заседания председатель комиссии Алексей Запоев поднял вопрос о возобновлении работы бань: они не функционируют уже шесть месяцев. Он подчеркнул актуальность проблемы: население Ждановского составляет 25 тысяч человек, а баня в Работках ранее обслуживала также военное училище и воинскую часть.

Исполняющий обязанности руководителя КУГИ Алексей Кирюхин уточнил, что процесс передачи объектов займёт 4−5 месяцев. Депутат Юлия Мантурова предложила на период перерегистрации передать кстовские бани в аренду или пользование АО «Нижегородские бани», чтобы сохранить их работу.

Кирюхин отметил, что для этого потребуется провести конкурсные процедуры — они отнимут немало времени. К тому же перед сдачей в аренду бюджету придётся выделить средства на оценку имущества.

Ранее развитие нижегородских бань обсудили в гордуме. В состав предприятия войдут новые объекты, часть из них нуждается в ремонте.