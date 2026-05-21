Маленький мальчик попал в больницу после пожара в 4-этажке в Волгограде

Пожар вспыхнул накануне днём в одной из квартир четырёхэтажного дома в Советском районе Волгограда. Дома в это время находился маленький мальчик.
«Сообщение поступило на пульт диспетчера 20 мая в 16:34. В квартире горели домашние вещи, площадь пожара составила 46 квадратных метров. Ликвидировать огонь пожарным удалось к 17:01», — сообщают в региональном главке МЧС.
Ребёнок 2019 года рождения сильно пострадал, ему понадобилась госпитализация. Причина пожара пока неизвестна.
В этот же день в городе Петров Вал горел пластиковый мусорный контейнер, в волжском посёлке Краснооктябрьский вспыхнул частный дом, а в Краснооктябрьском районе Волгограда — строительный мусор в неэксплуатируемом двухэтажном здании. На счастье, в этих пожарах никто не пострадал.
