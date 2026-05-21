Творожный сыр впервые начнут выпускать в Орловской области в 2026 году

Как сообщал «Ъ-Черноземье», реконструированный комплекс ООО «Орел» открыли на базе некогда крупнейшего в регионе орловского молкомбината, проданного в 2017-м компанией Danone. ГК «Сыробогатов» вложила в предприятие минимум 1,2 млрд руб. В 2022-м ООО «Орел» модернизировало цех сухих молочных продуктов мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год за 258 млн руб. Осенью 2023 года ГК заявила о планах вложить еще 2,8 млрд руб. в модернизацию и таким образом увеличить мощности переработки молока до 500 т в сутки, а также нарастить производство сыра до 100 т в сутки, после чего о ходе проекта официально не сообщалось.