Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде

Матч за трофей сезона-2026/27 запланирован на 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Нижний Новгород вошел в число городов, где может пройти матч за Суперкубок России по футболу сезона-2026/27. Об этом сообщает онлайн-платформа Legalbet.

Речь идет о стадионе «Совкомбанк Арена», который вмещает 45 тысяч зрителей. По информации источника, этот вариант рассматривается в случае, если соперником чемпиона страны «Зенита» станет московский «Спартак». К слову, Нижний Новгород уже принимал Суперкубок в 2018 году: тогда на местной арене встречались «Локомотив» и ЦСКА, и матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

Последние пять розыгрышей трофея проходили в других городах. Казань принимала Суперкубок дважды — в 2023 и 2025 годах, еще по одному разу матч состоялся в Калининграде, Санкт-Петербурге и Волгограде. Встреча за Суперкубок-2026/27 запланирована на 18 июля. Она традиционно откроет новый футбольный сезон за неделю до старта чемпионата Премьер-лиги, намеченного на 26 июля.

