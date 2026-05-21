Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде

Речь идет о стадионе «Совкомбанк Арена», который вмещает 45 тысяч зрителей. По информации источника, этот вариант рассматривается в случае, если соперником чемпиона страны «Зенита» станет московский «Спартак». К слову, Нижний Новгород уже принимал Суперкубок в 2018 году: тогда на местной арене встречались «Локомотив» и ЦСКА, и матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.