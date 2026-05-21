Новые права без ограничений: что изменится для водителей с 25 мая в Казахстане

В Казахстане меняются правила выдачи водительских удостоверений. Уже с 25 мая 2026 года в правах больше не будут указывать, на автомобиле с какой коробкой передач водитель сдавал практический экзамен. Сейчас в графе «Особые отметки» обязательно прописывается тип трансмиссии.
Если кандидат сдавал экзамен на машине с автоматической коробкой, управлять автомобилем с «механикой» ему запрещено. Однако эта норма постепенно теряет актуальность. Большинство новых автомобилей сегодня выпускаются с АКПП, а машины с механической коробкой все чаще встречаются только среди коммерческого транспорта. На вторичном рынке таких авто тоже становится меньше.
Согласно новым поправкам, пункт 40−1 правил подготовки водителей, приема экзаменов и выдачи удостоверений будет изложен в новой редакции. В документе говорится, что сведения о типе трансмиссии, на которой был сдан экзамен, больше не будут вноситься в права.
После вступления изменений в силу водители, получившие новые удостоверения, смогут управлять автомобилями с любым типом коробки передач. При этом владельцев уже выданных прав изменения, вероятно, не затронут. Судя по действующим нормам, ограничение сохранится до замены водительского удостоверения.
Кроме того, с 25 мая вступят в силу и другие изменения. В Казахстане разрешат повторно передавать любые использованные госномера родственникам и наследникам. Ранее это касалось только номерных знаков повышенного спроса.