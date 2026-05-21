Новые права без ограничений: что изменится для водителей с 25 мая в Казахстане

Если кандидат сдавал экзамен на машине с автоматической коробкой, управлять автомобилем с «механикой» ему запрещено. Однако эта норма постепенно теряет актуальность. Большинство новых автомобилей сегодня выпускаются с АКПП, а машины с механической коробкой все чаще встречаются только среди коммерческого транспорта. На вторичном рынке таких авто тоже становится меньше.