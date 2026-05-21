В Набережных Челнах подростка будут судить за осквернение символов воинской славы России

В Набережных Челнах завершили расследование уголовного дела против 17-летнего подростка. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщает региональное управление Следственного комитета в мессенджере MAX.
Как уточнили в СК, инцидент произошел 20 октября 2025 года. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения подросток и его 14-летняя знакомая пришли на площадь «Азатлык» к архитектурному объекту, украшенному Георгиевскими лентами. Там девушка осквернила символ воинской славы, а юноша транслировал происходящее в интернете.
Уголовное дело против юноши, обвиняемого в публичном осквернении символов воинской славы России с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), направлено в суд для рассмотрения по существу. Поскольку его 14-летняя знакомая еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, ее поставили на профилактический учет в отделе внутренних дел.