В Набережных Челнах подростка будут судить за осквернение символов воинской славы России

17-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в осквернении символов воинской славы России с использованием интернета. По версии следствия, 20 октября 2025 года подросток и его 14-летняя знакомая пришли на площадь «Азатлык», где девушка осквернила архитектурный объект с Георгиевскими лентами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Набережных Челнах завершили расследование уголовного дела против 17-летнего подростка. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщает региональное управление Следственного комитета в мессенджере MAX.

Как уточнили в СК, инцидент произошел 20 октября 2025 года. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения подросток и его 14-летняя знакомая пришли на площадь «Азатлык» к архитектурному объекту, украшенному Георгиевскими лентами. Там девушка осквернила символ воинской славы, а юноша транслировал происходящее в интернете.

Уголовное дело против юноши, обвиняемого в публичном осквернении символов воинской славы России с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), направлено в суд для рассмотрения по существу. Поскольку его 14-летняя знакомая еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, ее поставили на профилактический учет в отделе внутренних дел.