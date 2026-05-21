В Роспотребнадзоре рассказал о пользе и вреде сельдерея

В Красноярском Роспотребнадзоре назвали полезные свойства сельдерея и предупредили о возможных негативных последствиях употребления этой овощной культуры.
Главное достоинство сельдерея во множестве витаминов — все его части содержат аминокислоты и микроэлементы (бор, кальций, хлор и другие).
«Сельдерей богат клетчаткой, эфирными маслами, витаминами А, Е, К и группы В. Он помогает устранить сонливость и апатию, ускорить выведение токсичных веществ. Введение в рацион сельдерея является хорошей профилактикой возрастных сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказали специалисты.
Несмотря на достоинства, есть и некоторые недостатки. Так, сельдерей может вызывать пищевую аллергию. Ограничить или исключить его из рациона необходимо беременным и кормящим женщинам, а также людям с мочекаменной болезнью и проблемами с желудком.
При выборе сельдерея рекомендуется обращаться внимание на его цвет — он должен быть зеленый, без желтизны, без черных точек, листочки и веточки не должны быть вялыми и сухими. Свежая зелень имеет приятный и отчетливый запах.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.