Санитарная авиация на Чукотке с начала года эвакуировала 116 пациентов

Их доставили в медучреждения из труднодоступных населенных пунктов.

Специалисты санитарной авиации в Чукотском автономном округе с начала 2026 года эвакуировали 116 человек. Вылеты были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

Пациенты были эвакуированы для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах. Санитарная авиация доставила их из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов в профильные медицинские центры, где им обеспечили оказание специализированной помощи в оптимальные сроки.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.