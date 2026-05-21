Русский народный праздник «Каравон» пройдет в Лаишевском районе 23 мая

«Каравон» — старейший национальный праздник Татарстана, ему более трех столетий. В этом году мероприятие в селе Никольское Лаишевского района посетит до 20 тысяч гостей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин.
Программа включает 12 тематических площадок: ремесленные мастер-классы, военно-историческая реконструкция, старинные игры, кузнечный двор, русская кухня и другие. Выступят более 200 фольклорных коллективов и фолк-певица Влада Мирави.
Также будут организованы бесплатные автобусы до места проведения фестиваля. Обрядовая часть начнется 22 мая — участники соединяют мизинцы и движутся «утиным шагом» по солнцу.
Напомним, следом за Каравоном в республике стартует череда празднований Сабантуя. Сельские Сабантуи пройдут