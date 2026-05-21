В Краснодарском крае клонированная корова принесла первое потомство

По данным компании, сама Звездочка появилась на свет как точная генетическая копия коровы-рекордсменки, которая за одну лактацию давала до 18 тонн молока. Молоко Звездочки уже прошло лабораторные исследования: оно соответствует высшему сорту и по вкусу не отличается от обычного коровьего молока. Продуктивность Звездочки уже достигла уровня матери-рекордсменки.