В Забайкалье запустили бота для поиска домовых чатов в мессенджере «Макс»

Сервис «Доминфо Забайкальский край» начал работать для жителей региона в национальном мессенджере «Макс». Он был разработан в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства края.
С помощью бота жители могут быстро отыскать чат своего дома. Для этого необходимо открыть сервис в мессенджере «Макс» и ввести адрес дома. После этого пользователь получит ссылку на домовой чат.
В чате с соседями можно вместе обсудить вопросы содержания дома и придомовой территории, организацию совместных мероприятий, важные объявления от управляющей компании. Также там решают различные бытовые вопросы и обмениваются полезными контактами.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.