Бывший глава Госстройнадзора Сергей Болгов возглавил «РВК-Воронеж»

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», генеральным директором ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») назначен экс-руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов. Об этом сообщили в компании.
«Я сам родом из Воронежа, и для меня особенно важно внести вклад в развитие городской инфраструктуры. Наша главная цель — сделать услуги водоснабжения и водоотведения еще более доступными, удобными и безопасными для жителей», — отметил господин Болгов.
На посту гендиректора «РВК-Воронеж» Сергей Болгов сменил экс-мэра облцентра Вадима Кстенина, занимавшего его с июля 2024 года. По данным «Ъ-Черноземье», господин Кстенин переходит на должность заместителя генерального директора ГК «Развитие» Сергея Гончарова. Там он будет курировать GR, в том числе «ускорение согласовательных процедур».
Об итогах работы Вадима Кстенина в «РВК-Воронеж» — в публикации «Ъ-Черноземье».