Кадетский слет СК РФ стартовал на Мамаевом кургане в Волгограде

В этом году в VII слете кадет и спартакиаде СК РФ участвуют 120 ребят из семи регионов страны. В течение нескольких дней они будут состязаться на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе. Кадетов ждут соревнования по шахматам, стрельбе, легкой атлетике, футболу, армрестлингу и полиатлону. Помимо спортивных баталий, для них подготовили насыщенную культурную и развлекательную программу: уроки мужества, военно-патриотические и профориентационные игры, встречи со следователями-криминалистами и представителями ведомства, а также экскурсии по достопримечательностям Волгограда.