Разведка США зафиксировала ускоренное восстановление армии Ирана

Как отмечает CNN, Тегеран воспользовался режимом прекращения огня, который действует с начала апреля, и успел реконструировать некоторые предприятий по сборке беспилотников.
По информации источников телеканала, Тегеран также успешно восстанавливает пусковые площадки для ракет.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что решил продлить перемирие, «пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом». При этом он подчеркнул, что морская блокада сохранится, а американские военные останутся в состоянии готовности. В ответ в Тегеране заявили, что блокада нарушает условия перемирия, и отказались от переговоров.