Разведка США зафиксировала ускоренное восстановление армии Ирана

Иранские власти уже восстановили несколько военных объектов, пострадавших в ходе совместной операции США и Израиля. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные американской разведки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Разведданные США показывают, что военный потенциал Ирана восстанавливается быстрее, чем предполагали первоначальные оценки», — цитирует сообщение СМИ «Интерфакс».

Как отмечает CNN, Тегеран воспользовался режимом прекращения огня, который действует с начала апреля, и успел реконструировать некоторые предприятий по сборке беспилотников.

По информации источников телеканала, Тегеран также успешно восстанавливает пусковые площадки для ракет.

Собеседники CNN добавили, что, по оценке разведсообщества США, Иран способен в полной мере восстановить весь свой потенциал в сфере БПЛА уже через шесть месяцев. Кроме того, по данным источников телеканала, иранская сторона также успешно восстанавливает пусковые площадки для ракет.

Совместная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана стартовала 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном приостановили 7 апреля, тогда же Израиль прекратил удары. Режим прекращения огня должен был действовать до 22 апреля.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что решил продлить перемирие, «пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом». При этом он подчеркнул, что морская блокада сохранится, а американские военные останутся в состоянии готовности. В ответ в Тегеране заявили, что блокада нарушает условия перемирия, и отказались от переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше