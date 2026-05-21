Международный фестиваль искусств стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал Международный фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN». Об этом рассказал в соцсетях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Открытием фестиваля стала масштабная оперная инсталляция «Данте. Восхождение», превратившая Чкаловскую лестницу в символический путь героя «Божественной комедии». Композиция из 12 аллегорических зон отражала 12 этапов мистического путешествия: зрители не просто наблюдали за действием, а становились его непосредственными участниками.
Восхождение более чем по 500 ступеням обрело смысл метафоры внутреннего преодоления — философия Данте раскрывалась через личный опыт каждого гостя. Впечатления от погружения оказались по‑настоящему яркими.
Звуковое оформление объединило аутентичное звучание барочной музыки с современными саунд‑дизайнерскими решениями. Все сольные вокальные партии были исполнены артистами Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.
Особую символичность событию придало соседство фестиваля «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» с ЦИПР — союзу мира технологий и культурного проекта, в центре которого находится человек. Через русскую и мировую культуру, музыку и искусство фестиваль напоминает: суть человека — в способности глубоко чувствовать, создавать красоту, ставить сложные вопросы и искать на них ответы.
Оперная инсталляция положила начало 12‑дневной музыкальной программе фестиваля. Нижегородцев ожидают выступления ведущих российских и зарубежных артистов.
