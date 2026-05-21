В Томске представили розовый патрульный дрон "Фламинго"

Всероссийский форум молодых ученых, инженеров и предпринимателей «Юновус» проходит ежегодно в Томске с 2014 года. В рамках форума представляют передовые разработки ученых, проводят лекции и экспертные сессии. В этом году в повестке инновационное развитие регионов для технологического лидерства, партнерство университетов и бизнеса в рамках нацпроектов, стратегия развития химической отрасли России и новая модель образования для подготовки кадров технологического суверенитета.