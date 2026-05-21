В Томске представили розовый патрульный дрон "Фламинго"

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Высокоскоростной дрон «Фламинго» для патрулирования закрытых территорий и охраняемых объектов представили на форуме «Юновус-2026» в Томском госуниверситете, передает корреспондент ТАСС.
«Проект высокоскоростного дрона “Фламинго”. Он является дроном-перехватчиком, предназначенным для защиты закрытых предприятий и объектов. Отличается от конкурентов, даже выделяется своей скоростью — 320 км/ч, в то время как у конкурентов — 200−240 км/ч, и наличием установки полезной нагрузки в 300 г», — рассказал сотрудник студенческого конструкторского бюро «Беспилотные авиационные системы», инженер проекта Лев Качурин.
По его словам, готов опытный образец — квадрокоптер массой 2,2 тыс. г находится на этапе тестирования. Разработка позволит выполнять высокоскоростное патрулирование заданных маршрутов, передавать телеметрические данные онлайн, вести запись и транслировать видео в режиме реального времени.
«Примечателен он своим дизайном, выбран такой цвет из-за названия самого дрона. Он изначально был назван “Фламинго”, и чтобы соответствовать названию, был выбран розовый цвет», — отметил Качурин.
Всероссийский форум молодых ученых, инженеров и предпринимателей «Юновус» проходит ежегодно в Томске с 2014 года. В рамках форума представляют передовые разработки ученых, проводят лекции и экспертные сессии. В этом году в повестке инновационное развитие регионов для технологического лидерства, партнерство университетов и бизнеса в рамках нацпроектов, стратегия развития химической отрасли России и новая модель образования для подготовки кадров технологического суверенитета.