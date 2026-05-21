На ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на ВДНХ в Москве 24 мая, гостей ждут лекции и мастер-классы для всей семьи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Двадцать четвертого мая с 11.00 до 17.00 на площадке около Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ (павильон № 5) состоится финальное мероприятие первого сезона проекта “Школа ответственного хозяина”. Гостей ждут выставка-пристройство животных из городских приютов, лекции и мастер-классы для всей семьи. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на выставку приедут 30 кошек и собак из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов. Специалисты и волонтеры приютов помогут гостям познакомиться с питомцами, расскажут об их характере, привычках и особенностях поведения, а понравившегося питомца можно будет забрать домой прямо в день мероприятия после собеседования и заключения договора ответственного содержания животного.
«В рамках мероприятия пройдет благотворительная акция “Будка желаний”. В специальной зоне разместят фотографии питомцев из 13 городских приютов вместе с их желаниями — кормами, игрушками, лекарствами и другими необходимыми вещами. Гости смогут принести подарки для животных и оставить в специальных ящиках, после чего их передадут в приюты», — рассказали столичные власти.
В самом павильоне музея городского хозяйства Москвы весь день будут проходить лекции и мастер-классы.
Отмечается, что с 12.00 до 14.00 единый региональный оператор Москвы АО «Экотехпром» проведет мастер-класс по росписи экосумок акриловыми красками. Участники смогут нарисовать на тканевой сумке любимое животное и забрать ее с собой, а в 13.00 состоится лекция «Питание без вреда». С 14.00 до 16.00 специалисты музея городского хозяйства Москвы проведут мастер-класс по созданию объемного питомца из бумаги.
«В 15.00 специалисты ГБУ “Доринвест” приглашают на лекцию “Первые 30 дней с питомцем: адаптация без стресса”. Гостям расскажут, как помочь животному привыкнуть к новому дому, минимизировать стресс после переезда и избежать типичных ошибок в первые недели совместной жизни», — говорится в сообщении.