На ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов

Уточняется, что на выставку приедут 30 кошек и собак из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов. Специалисты и волонтеры приютов помогут гостям познакомиться с питомцами, расскажут об их характере, привычках и особенностях поведения, а понравившегося питомца можно будет забрать домой прямо в день мероприятия после собеседования и заключения договора ответственного содержания животного.