Пермская компания запустила новое производство для нефтегазовой сферы

На прошедшем сегодня совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае приоритетный инвестиционный проект НПО «Пермнефтегаз» был признан успешно реализованным. Компания начала выпуск электронасосных агрегатов для нужд нефтегазовой отрасли, расширив свою производственную площадку более чем на 1 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составил 123 млн руб.