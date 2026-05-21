Пермская компания запустила новое производство для нефтегазовой сферы

На прошедшем сегодня совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае приоритетный инвестиционный проект НПО «Пермнефтегаз» был признан успешно реализованным. Компания начала выпуск электронасосных агрегатов для нужд нефтегазовой отрасли, расширив свою производственную площадку более чем на 1 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составил 123 млн руб.
В результате реализации проекта предприятие наладило выпуск электронасосных агрегатов типа ЦНС, первые единицы которых уже поставлены заказчикам. Выручка компании выросла на 64%, производительность труда — на 42%.
В настоящее время НПО «Пермнефтегаз» располагает производственной базой площадью около 2,5 тыс. кв. м. Цеха оснащены станками с ЧПУ, промышленной вентиляцией, автоматическими моечными комплексами, сварочным оборудованием, красочно-сушильной камерой, подвесными электрическими кранами и электропечью.
«Мы можем на собственном опыте подтвердить, что действующие меры поддержки бизнеса действительно дают возможность для развития производственной деятельности. Опыт взаимодействия с региональными властями мы с уверенностью можем назвать успешным», — подчеркнул руководитель отдела развития и инноваций компании Александр Голубцов.
НПО «ПермНефтеГаз» активно участвует в социальных инициативах региона. В рамках реализации проекта предприятие перечислило 2 млн руб. в фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300».
Напомним, механизм региональной поддержки «Приоритетный инвестиционный проект» остается одним из основных инструментов нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он позволяет модернизировать производства, запускать новые мощности, создавать рабочие места и укреплять промышленный потенциал региона. Сегодня в портфеле 137 приоритетных проектов с плановым объемом инвестиций более 805 млрд руб.