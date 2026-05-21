Валдгеймская районная больница в ЕАО провела диспансеризацию выходного дня

Врачи обследовали представителей старшего поколения.

Источник: Национальные проекты России

Диспансеризацию выходного дня для людей старшего поколения организовали в Валдгеймской районной больнице в Еврейской автономной области, сообщили в департаменте здравоохранения правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участниками диспансеризации стали слушатели центра общения старшего поколения при региональном отделении Социального фонда России. Организация медосмотров именно в субботу позволила пожилым людям пройти комплексную диагностику быстро и без очередей.

«Мы давно работаем с этой аудиторией: по четвергам регулярно проводим для слушателей лекции на актуальные медицинские темы. Но теория — это важно, а практика — еще важнее. Поэтому мы предложили организовать для них “день здоровья” в выходной. По итогам скрининга мы сможем адресно поработать с каждым: скорректировать терапию, дать персональные рекомендации, направить на дообследование при необходимости», — сказал главный врач Валдгеймской районной больницы Роман Сташков.

В итоге пожилые люди прошли первый этап диспансеризации. Их осмотрели терапевт и невролог. Также представители старшего поколения сделали УЗИ брахиоцефальных артерий и биоимпедансометрию. Помимо этого, они получили оценку факторов риска и индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.