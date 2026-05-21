Пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой

В Тульской области нашли трехлетнюю Веронику Воробьеву, которая пропала 20 мая во время прогулки в поселке Дубна. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Днем ранее девочка каталась на беговеле возле дома. Мать отвлеклась, и ребенок исчез. «Ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает» — уточняется в сообщении СУ СКР.
По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело. Поиски с применением квадрокоптеров продолжались всю ночь, также сотрудники ведомства осмотрели дом, где живет девочка.