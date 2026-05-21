В Красноярске 6 детей пострадали при пожарах

С начала 2026 года в Красноярске при пожарах пострадали 24 человека, шестеро из них дети. Отметим, что за аналогичный период прошлого года при пожарах травмы получили 11 человек, при этом детей среди них не было. Главные факторы несчастных случаев — беспечность детей. Наиболее частыми причинами серьезных последствий, включая гибель и травмы несовершеннолетних, становятся игры с огнем и отсутствие контроля взрослых над детьми. Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности настоятельно советуют предельно внимательно относиться к детям, особенно когда речь идет об их безопасности. Дети от природы любознательны и нередко испытывают интерес к огню. Оказавшись без присмотра взрослых, ребенок способен нечаянно спровоцировать возгорание — например, играя со спичками, неправильно обращаясь с бытовыми приборами либо пытаясь самостоятельно готовить пищу. Примите меры для обеспечения пожарной безопасности вашего дома: хранить спички, зажигалки и другие источники огня в недоступных для детей местах; объяснить детям опасность игр с огнем и электроприборами; установить в квартире автономные пожарные извещатели для раннего оповещения о возгорании; держать под рукой первичные средства пожаротушения.