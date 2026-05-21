Инструментом можно вспахивать и окучивать. Белорус создал самодельный мини-плуг из велосипеда, взяв идею в интернете

Белорус создал мини-плуг из велосипеда, повторив идею из интернета. Подробности сообщает kraj.by.
TikTok-блогер Анатолий из агрогородка Нарочь Вилейского района сделал мини-плуг для работ на огороде из обычного велосипеда. Идею мужчина подсмотрел в интернете и решил ее повторить.
По словам белорусам, от велосипеда он взял колесо, руль и металлические профили. К конструкции он приварил лезвие от пилы. Мужчина добавляет: лезвие от пилы откручивается и его можно заменить на любую другую насадку.
Белорус превратил обычный велосипед в мини-плуг. Фото: скриншот с видео kraj.by.
Самодельный мини-плуг можно адаптировать под разные задачи — от вспашки до окучивания. Также с его помощью можно легко делать узкие грядки.
