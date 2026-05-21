В красноярском аэропорту проверили готовность служб к опасным инфекциям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В международном аэропорту Красноярск прошли межведомственные учения по действиям при выявлении пассажира с признаками особо опасного инфекционного заболевания.
По легенде на борту рейса один из пассажиров почувствовал резкое ухудшение самочувствия. После посадки самолет направили на санитарную стоянку, где специалисты Роспотребнадзора и медики провели осмотр, установили круг контактных лиц и организовали необходимые противоэпидемические меры.
«Тренировочные учения помогают отработать алгоритм взаимодействия всех служб в случае выявления инфекционного заболевания на борту воздушного судна, а также закрепить практические навыки по предотвращению распространения опасного инфекционного заболевания», — подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани.
