В красноярском аэропорту проверили готовность служб к опасным инфекциям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В международном аэропорту Красноярск прошли межведомственные учения по действиям при выявлении пассажира с признаками особо опасного инфекционного заболевания.

Источник: НИА Красноярск

По легенде на борту рейса один из пассажиров почувствовал резкое ухудшение самочувствия. После посадки самолет направили на санитарную стоянку, где специалисты Роспотребнадзора и медики провели осмотр, установили круг контактных лиц и организовали необходимые противоэпидемические меры.

В учениях участвовали службы аэропорта, Роспотребнадзор, МЧС, МВД на транспорте, таможня, пограничники и медики.

«Тренировочные учения помогают отработать алгоритм взаимодействия всех служб в случае выявления инфекционного заболевания на борту воздушного судна, а также закрепить практические навыки по предотвращению распространения опасного инфекционного заболевания», — подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани.

