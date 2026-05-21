В Красноярске экс-полицейский получил 4 года за продажу «красивых» номеров

В Красноярске вынесли приговор бывшему начальнику отдела оперативного управления и подготовки информации УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. Его признали виновным по трём эпизодам получения взятки за продажу «красывых» номеров. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года экс-начальник вместе с начальником отдела УГИБДД и техническим директором коммерческой организации через посредника получили от жителя Красноярска 350 тысяч рублей за присвоение определённого госномера. Также они взяли у двух индивидуальных предпринимателей около 600 тысяч рублей за аналогичные услуги.
Суд признал его виновным в совершении преступления по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорил к четырём годам колонии строгого режима. В доход государства конфискована вся сумма взятки — 945 тысяч рублей.
Ранее технического директора коммерческой организации приговорили к трём годам колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении бывшего начальника УГИБДД и взяткодателей пока рассматриваются.
