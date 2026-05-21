В Красноярске экс-полицейский получил 4 года за продажу «красивых» номеров

По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года экс-начальник вместе с начальником отдела УГИБДД и техническим директором коммерческой организации через посредника получили от жителя Красноярска 350 тысяч рублей за присвоение определённого госномера. Также они взяли у двух индивидуальных предпринимателей около 600 тысяч рублей за аналогичные услуги.