Хабаровчанина за мошенничество с икрой приговорили к 6 годам колонии

В Хабаровске Индустриальный районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю по делу о мошенничестве в крупном размере, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
По материалам дела, в октябре 2024 года мужчина сообщил знакомому ложные сведения о наличии у него икры, которую он якобы собирался продать. Тот передал информацию дальше, после чего третье лицо перевело 302 тысячи рублей в счёт покупки.
Полученные деньги осуждённый потратил на личные нужды, обязательства по передаче товара не выполнил.
В суде мужчина полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшей стороне.
«Учитывая уже имеющиеся судимости, суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Индустриального района Хабаровска.