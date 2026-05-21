Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанина за мошенничество с икрой приговорили к 6 годам колонии

Суд учёл прежние судимости и назначил наказание в колонии общего режима.

В Хабаровске Индустриальный районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю по делу о мошенничестве в крупном размере, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По материалам дела, в октябре 2024 года мужчина сообщил знакомому ложные сведения о наличии у него икры, которую он якобы собирался продать. Тот передал информацию дальше, после чего третье лицо перевело 302 тысячи рублей в счёт покупки.

Полученные деньги осуждённый потратил на личные нужды, обязательства по передаче товара не выполнил.

В суде мужчина полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшей стороне.

«Учитывая уже имеющиеся судимости, суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Индустриального района Хабаровска.