В Приморье откроют еще три агротехнологических класса

Три агротехкласса появятся в школах Приморского края в 2026 году. Подобные профильные классы создаются при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном агентстве проектного управления.
По информации министерства сельского хозяйства Приморья, в регионе уже работают четыре агротехнологических класса в школах поселка Тимирязевского и села Владимировка. В текущем году они будут открыты в селах Чернышевка, Михайловка и поселке Тавричанка.
Кроме того, в Приморском крае запускается государственная программа поддержки агроколледжей. Для подготовки кадров в отрасли предусмотрен грант «Агропрофи», на его получение претендует Черниговский сельскохозяйственный колледж.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.