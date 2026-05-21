В Приморье откроют еще три агротехнологических класса

Они будут открыты в селах Чернышевка, Михайловка и поселке Тавричанка.

Источник: Национальные проекты России

Три агротехкласса появятся в школах Приморского края в 2026 году. Подобные профильные классы создаются при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном агентстве проектного управления.

По информации министерства сельского хозяйства Приморья, в регионе уже работают четыре агротехнологических класса в школах поселка Тимирязевского и села Владимировка. В текущем году они будут открыты в селах Чернышевка, Михайловка и поселке Тавричанка.

Кроме того, в Приморском крае запускается государственная программа поддержки агроколледжей. Для подготовки кадров в отрасли предусмотрен грант «Агропрофи», на его получение претендует Черниговский сельскохозяйственный колледж.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.