В России клонированная корова впервые принесла потомство

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края клонированная корова по кличке Звездочка впервые принесла потомство. Об этом сообщается на странице группы компаний «Прогресс Агро» в социальной сети «ВКонтакте».
Родившаяся телочка, которой дали кличку Дарёна, весит 39 кг. Как отмечается в публикации, её появление на свет является результатом масштабного научного эксперимента, направленного на сохранение ценных генотипов высокопродуктивного скота.
Сама Звездочка родилась 3 марта 2024 года. Она является генетической копией коровы-рекордсменки, у которой надои достигали 18 тонн молока за лактацию.
Беременность и роды у Звездочки прошли без осложнений, ветеринары не применяли родовспоможение. В организации это назвали редким случаем для клонированных животных, которые склонны к крупноплодию.
Как заявила директор по животноводству ГК «Прогресс Агро» Дарья Горских, Звездочка начинает максимально раздаиваться. «Ее продуктивность достигает 31 кг, но, судя по динамике, мы понимаем, что за год она выйдет на 12 тонн. С учетом того, что ее мать-рекордсменка тоже давала молоко в этих пределах, в следующих лактациях мы ожидаем значительного увеличения, что позволит говорить о рекордных надоях», — добавила эксперт.
Лабораторные исследования показали, что молоко Звездочки соответствует высшему сорту и по вкусу не отличается от обычного коровьего молока.