КрасЖД открыла для школьников интерактивную образовательную площадку «Страна железных дорог» в Красноярске

Образовательная площадка КрасЖД для школьников «Страна железных дорог» открылась в Красноярске, в МВДЦ «Сибирь», в рамках ХХ Специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор 2026».
Площадка — это уникальный интерактивный комплекс, разработанный специалистами магистрали для эффективного обучения безопасному поведению на объектах железной дороги.
Специально для красноярских школьников железнодорожники смонтировали на ней учебный тренажер самого мощного грузового локомотива «Ермак», который перевозит в Сибири составы весом до 7000 тонн.
За тренажером дети могут почувствовать себя в роли машиниста и понять, почему нельзя переходить пути перед приближающимся поездом. Даже при экстренном торможении тяжелый состав не сможет быстро остановиться: тормозной путь достигает километра. При переходе нужно снимать наушники и капюшон и быть предельно внимательными.
Образовательные локации рассказывают о том, как устроена железная дорога и почему она — не место для игр. Контактные провода над путями находятся под напряжением 27 тысяч вольт, электрический ток такой силы поражает на расстоянии двух метров. Поэтому категорически запрещено подниматься на вагоны, опоры, мосты — ожоги можно получить еще до подъема.
Кроме того, для юных красноярцев на площадке организованы мастер-классы: вместе с железнодорожниками дети своими руками делают брелки и магниты с изображением знаков безопасности — «Берегись поезда!», «Высокое напряжение!», «Ходить по путям запрещено!». Поделки школьники заберут с собой как напоминание о важных правилах.
«Страна железных дорог» открыта для посещения в МВДЦ «Сибирь» Красноярска в течение всех 3-х дней работы форума — до 22 мая.
Это не единственное профилактическое мероприятие, организованное КрасЖД для школьников Красноярского края и Хакасии в канун летних каникул. В течение всего мая железнодорожники проводят детскую акцию «Уступи дорогу поездам!», которая включает интерактивные уроки безопасности и тематические экскурсии.
Также специалисты напоминают родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра на объектах железной дороги и учить их безопасному поведению личным примером.